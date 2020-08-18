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Diyarbakır'da yaşandı! Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmeye kapatma cezası

DİYARBAKIR'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle bir işletme 1 gün süreyle kapatıldı. Zabıta ekipleri mühürlediği işletmenin kapısına bir de not astı.

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde ilgili birimlerce yapılan denetimlerde, Akkoyunlu Bulvarı'ndaki iş yerinin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edildi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyarılan iş yerinin kapısına mühür vurdu, ardından iş yeri kapısına "Bu iş yeri Kovid-19 kurallarına uymadığı için 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazısı asıldı.

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