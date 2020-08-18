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Askeri darbe girişimi başladı! Mali'de muhalif askerler isyan çıkardı

AFRİKA ülkesi Mali'de askeri darbe başladığı iddiası uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü... Reuters, başkent Bamako yakınlarındaki askeri üste silah sesleri duyulduğunu, yönetimden memnun olmayan askerlerin isyan çıkardığı ve mühimmat deposundan silah aldıklarını öne sürdü.

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Uluslararası ajanslar ve medya kuruluşlarının gündemi eski bir Fransa sömürü olan Batı Afrika ülkesi Mali… Batı Afrika’da bulunan ve Cezayir, Burkina Faso ve Nijer’e komşu olan Mali’de başkent Bamako’nun dışındaki Kati’de bulunan askeri üste silah sesleri duyuldu. Batı Afrika ülkesi Mali’de 2012’de de askeri darbe yaşanmıştı. Uluslararası ajanslar ordu içerisinde bazı görevlilerin mevcut yönetimden rahatsız olduğunu ve bir askeri darbe girişimi içerisinde bulunulduğunu aktarırken henüz net bir açıklama yapılmadı.

'Askerler Bakamo'ya gidiyor'

AFP’ye konuşan askeri yetkililer silah seslerinin sebebi olarak “isyan çıktı” açıklamasını yaparken birçok askerin siyasi durumdan rahatsız olduğu belirtildi. Bamako’ya 15 kilometre uzakta yaşanan gerilim ile ilgili bir açıklamada herhangi bir darbe girişimi olmadığı belirtildi.

Norveç Büyükelçiliği, “Silahlı kuvvetlerin bir darbe girişimi içerisinde olduğu bilgisini aldık ve askerlerin Bamako’ya gittiğini öğrendik. Norveçlilerin ortalık güvenli bir hale gelene kadar evlerinde kalmalarını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Darbenin başındaki isim Albay Sadio Camara

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle’ye konuşan kaynaklar, darbenin arkasındaki ismin Albay Sadio Camara olabileceğini öne sürdü. DW’nin haberinde üst düzey bazı siyasetçilerin ve siyasilerin gözaltına  alındığı ve bu isimler arasında Ekonomi Bakanı Abdoulaye Daffe’nin de olduğu belirtildi.

Devlet Radyosu boşaltıldı

Devlete ait radyo istasyonu ORTM boşaltılırken, askerlerin buraya doğru hareket ettiği öne sürüldü. Fransa’dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Fransa Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarının evden çıkmamasını istedi.

2012’de de benzeri yaşanmıştı

Olayın yaşandığı Kati’de 2012’de benzer bir olay yaşanmış ve isyanın ardından dönemin devlet başkanı Amadou Toumani Toure askeri darbe ile  görevden indirilmişti. Şu an görevde bulunan devlet başkanı İbrahim Boubacar Keita, Haziran ayında beri istikrar ve güvenliği sağlayamadığı ve yolsuzlukla mücadele edemediği için protesto ediliyordu.

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