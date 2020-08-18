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Kırklareli'de bir köyde maske takmayan 74 kişiye bir günde 67 bin lira ceza kesildi

KIRKLARELİ’nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde, jandarma tarafından yapılan koronavirüs denetiminde, zorunlu olmasına rağmen maske takmayan 74 kişiye toplam 66 bin 600 lira ceza uygulandı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen Kırklareli’de, jandarma ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde, jandarma tarafından yapılan denetimde, 74 kişinin maske takmadan dışarı çıktığı görüldü. Maskesiz 74 kişiye, kişi başı 900'er lira olmak üzere toplam 66 bin 600 lira ceza kesildi.

Karantinayı ihlal ettiler 3 bin 150'şer lira ceza yediler

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de koronavirüs tespit edilen M.A. ile aynı apartmanda yaşayan ve karantina altına alınan A.A. ile M.Ş.A.’nın dışarı çıktıkları saptandı. Karantina kuralını ihlal eden 2 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

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