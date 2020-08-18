Malatya'da mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi! Valilik duyurdu
MALATYA'da koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi ile birlikte yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Valiliği mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.Abone ol
Koronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü 5 il arasında bulunan Malatya'da, valilik tarafından mesai saatlerinde yeni düzenleme kararları alındı. Valiliğin konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Covid-19 salgını nedeni ile ilimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri 09.00- 12.30- 13.00- 17.30 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."