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Malatya'da mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi! Valilik duyurdu

MALATYA'da koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi ile birlikte yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Valiliği mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

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Koronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü 5 il arasında bulunan Malatya'da, valilik tarafından mesai saatlerinde yeni düzenleme kararları alındı. Valiliğin konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Covid-19 salgını nedeni ile ilimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri 09.00- 12.30- 13.00- 17.30 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."

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