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Alanya'nın MHP'li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Covid-19 testi pozitif çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçe Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Yücel, "Değerli hemşehrilerim; yapılan tetkiklerin ardından Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Şu an durumum iyi. Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi. Başkan Yücel'in babası Mehmet Yücel'in de birkaç gün önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 

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