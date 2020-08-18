MUŞ, Çubuk ve Torul belediye başkanlarının ardından Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın da Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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ELAZIĞ'ın Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Başkan Atlı, evinde 23 gün karantinada olacağını duyurdu.

Keban Belediye Başkanı AK Partili Fethiye Atlı, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Atlı'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir açıklama yapan Başkan Atlı, "Koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi 23 gün evimde karantinada olacağım. Sizlerden ricam maske kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uymanızı, gerekmediği sürece toplu düğün, taziye ziyaretleri alanlarda bulunmamanızı önemle rica ediyorum. Allaha emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.