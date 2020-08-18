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Bu kadarına da pes! Mahalle meydanında dansözlü düğün

Koronavirüs kuralları hiçe sayılmaya devam ediyor. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir yatta düzenlenen dansözlü partinin ardından şimdi de Yalova'da mahalle meydanında dansözlü düğün yapıldı.

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YALOVA’da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

Armutlu ilçesine bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi meydanında, cumartesi günü yapılan düğünde koronavirüs tedbirleri unutuldu.

Dansöz de oynatılan düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, dansözün etrafında toplanarak, oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

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