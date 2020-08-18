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Senatör Bernie Sanders: Neron Roma yanarken keman çalmıştı, Trump golf oynuyor

Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık golf oynarken görüntülenmesini hedef aldı. Sanders, "Neron Roma yanarken keman çalmıştı, Trump golf oynuyor." sözleriyle sert eleştiriler yöneltti.

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Demokrat Ulusal Kongresi'nde Biden'a destek veren bir konuşma yapan Sanders, Trump'ı efsaneye göre Roma kentinin yandığı sırada keman çalan imparator Neron ile kıyasladı.

"Başkan artık sadece demokrasimizi değil, bilimi reddederek yaşamımızı ve sağlığımızı da tehlikeye atıyor" diyen Sanders, "Trump, bizi pandemiden korumaya çalışan doktor ve bilim insanlarına saldırırken sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu ekipmanların üretilmesi için güçlü hamleler yapmayı reddetti" diye devam etti.

"Neron, Roma yanarken keman çaldı; Trump ise golf oynuyor"

Sanders, "Neron, Roma yanarken keman çaldı; Trump ise golf oynuyor. Yaptıkları pandeminin büyüyerek 170 bin kişinin ölmesine sebep oldu ve ülke hâlâ halkını korumaya hazır değil" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Trump, başkanlığı sırasında sık sık ülkenin gündemi yoğunken golf oynarken görüntülenmişti.

Trump ve Neron kıyaslamaları ilk önce ABD lideri 9 Mart'ta Twitter üzerinden kendi kafasının bir kemancıya fotoşoplanmış fotoğrafını paylaşmasıyla başlamıştı. ABD liderinin kısa süre sonra Mar-a-Lago'ya golf oynamaya gittiği açıklanmıştı.

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