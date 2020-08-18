30 büyükşehirdeki en başarılı belediye başkanları anketi? İlk sırada sürpriz isim
ORC Araştırma, 30 büyükşehirdeki en başarılı belediye başkanları anketi gerçekleştirdi. İlk sırada Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yer aldı. İşte ilk 3'teki isimler...
ORC Araştırma, 30 büyükşehirde görev yapan ilçe belediye başkanlarının performansıyla ilgili yaptığı ankette ilk sırada yüzde 62,5'lik başarı oranıyla Adana Seyhan Belediye Başkanı Soner Çetin yer aldı.
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1-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında 23 bin 200 katılımcıyla "En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları" araştırması gerçekleştirildi.
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Şirket, araştırmaya nüfusu 10 binden düşük olan ilçeleri almadı.
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İstanbul'dan sadece bir ismin yer aldığı ankette Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yüzde 61,5'lik oranla 3. sırada kendine yer buldu.
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