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Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

AYDOS'ta çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı duyruldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydos Ormanı Gölet mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlanırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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