Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Geçtiğimiz haftalarda 39 evin karantinaya alındığı Adıyaman'da bu kez de 22 ev için karantina uygulaması başlatıldı. Kentteki vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 22 evde karantina uygulanmaya başlandı.