Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Geçtiğimiz haftalarda 39 evin karantinaya alındığı Adıyaman'da bu kez de 22 ev için karantina uygulaması başlatıldı. Kentteki vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.Abone ol
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 22 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Adıyaman’da Vali Mahmut Çuhadar, “Sayılar bizi endişelendiriyor, vaka sayılarında düşüş olmazsa daha radikal tedbirler almak durumunda kalabiliriz” demişti.