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Son dakika YÖK'ten Eğitim Fakültesi kararı! Yekta Saraç tarihi düzenlemeyi duyurdu

Yüksek Öğretim Kurumu öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karara imza attı. YÖK Başkanı Saraç, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine yükseköğretim kurumlarının karar vereceğini duyurdu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere yetki devriye devam ediyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Saraç, Yeni YÖK olarak, üniversitelere “yetki devri” sürecini başlatıp, başta Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere “yetki devri” gerçekleştirdiklerini anımsattı.

YÖK değil, yüksek eğitim kurumları karar verecek

Eğitim fakültelerine değinen Saraç, bu fakültelerdeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK'ün değil, yükseköğretim kurumlarının karar vereceğini bildirdi.

Saraç'ın açıklaması şu şekilde:

"Son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek.

Eğitim fakülteleriyle ilgili düzenleme 

Eğitim Fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu “yetki devri”, Eğitim Fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir.

YÖK’ün yükseköğretimle ilgili konularda genel çerçeveyi çizdikten sonra üst düzeyde düzenleme yapması, daha sonra süreci izleme, değerlendirme ve denetleme ile sürdürmesi doğru olandır.

Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin ehliyet ve kabiliyetlerine, hocalarımızın alanlarına ilişkin akademik ve mesleki hassasiyetlerine, öğrencilerimizin de öğretmenlik aşklarına güveniyoruz."

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