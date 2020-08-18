750 lira ek kazanç imkanı! Emeklinin ikinci promosyon ödemesi tarihleri
13 milyona yakın emekli vatandaşın gözü kulağı ikinci promosyonda.. Peki, emekliye 2. promosyon ne zaman verilecek? Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? işte tüm detaylar...
Bilindiği üzere kamu ve özel bankalar emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren kişilere promosyon ödeniyor. Ülkemizde milyonlarca emekli için ek kazanç imkanı ortaya çıkaran emekli promosyonunun ikinci ödemesi merakla bekleniyor.. 2. promosyon ne zaman verilecek, kimler alabilecek, hangi banka ne kadar veriyor? gibi sorular çokça merak ediliyor.. İşte, emeklilere 2. promosyon ödemesi hakkında merak edilenler ve ikinci promosyon ödemesi tarihi hakkında bilinenler...
Hangi emekliler promosyon alabilir? : Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor.
2017'de başlayan emekli promosyonu şartı nedir?
mekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.
İkinci promosyon ödemeleri ne zaman?
Emekli promosyon ödemeleri 2017 Şubat ayında hayata geçirildi. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar istedikleri bankadan, 3 yıl kalma taahhüdü ile ikinci promosyon ödemelerini alabilecek.