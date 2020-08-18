750 lira ek kazanç imkanı! Emeklinin ikinci promosyon ödemesi tarihleri

Bilindiği üzere kamu ve özel bankalar emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren kişilere promosyon ödeniyor. Ülkemizde milyonlarca emekli için ek kazanç imkanı ortaya çıkaran emekli promosyonunun ikinci ödemesi merakla bekleniyor.. 2. promosyon ne zaman verilecek, kimler alabilecek, hangi banka ne kadar veriyor? gibi sorular çokça merak ediliyor.. İşte, emeklilere 2. promosyon ödemesi hakkında merak edilenler ve ikinci promosyon ödemesi tarihi hakkında bilinenler...