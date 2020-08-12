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DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2020 DGS baraj puanı kaç olmalı?

DGS sınavına giren öğrenciler sonuçlar ne zaman açıklanır araştırması yapıyor. DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr den öğrenecek.

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Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) geri sayım devam ederken, adaylar sonuçlara yönelik ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmelerin ardından, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (2020 DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön lisans, açık öğretim ve meslek yüksekokulu mezunlarının, üniversite eğitimlerini lisans programlarına dönüştürmek için girdiği DGS'de başarı sağlayan adaylar, tercih sürecine dahil olacaklar. Ancak tercih sürecinden önce sınav sonuçlarını bir an önce öğrenmek isteyenler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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