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Adana'da 2 gündür kayıp olan Zafer Kıral'ın kanalda cesedi bulundu

ADANA’da iki gündür kayıp olan 4 yaşındaki Zafer Kıral'ın sulama kanalında cesedi bulundu. Çocuğun amcası, "Ben şimdi babana ne diyeceğim, bunu nasıl anlatacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Adana'da babası cezaevinde, annesi işte olan 4 yaşındaki Zafer Kıral, dün kayboldu. İşten eve geldikten sonra çocuğunun kayıp olduğunu öğrenen anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Polis, her yerde çocuğu aradı ancak bir türlü bulamadı. Evinin yakınından sulama kanalı geçtiği için polis, çocuğun kanala düşme ihtimali üzerine kanalın suyunu kestirdi. Çocuk polisi, iki gündür arama çalışmalarını sürdürürken bugün sabah saatlerinde Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde kanalda bir çocuğun hareketsiz halde gittiği ihbarı geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, kanalda bulunan çocuk cesedinin kayıp Kıral’a ait olduğunu belirledi. Ceset, hemen sulama kanalından çıkartıldı. Bu arada olay yerine gelen çocuğun amcası, "Ben şimdi babana ne diyeceğim, bunu nasıl anlatacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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