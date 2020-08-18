Van Valiliği'nden Covid-19 testi dolandırıcılığı uyarısı: İhbar edin

Son haftalarda vaka sayısının artış gösterdiği illerden olan Van'da şimdi de Covid-19 testi dolandırıcılığı başladı. Van Valiliği 'pandemi hastanesinden geldik' diyerek ev ve iş yerlerini dolaşanlara karşı uyardı.

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Son zamanlarda Van’da bazı kişilerin pandemi hastanesinden geldiğini belirterek, evleri ve iş yerlerini dolaşıp, Covid-19 testini uygun fiyatlarla yaptıklarını söyledikleri ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları yönünde sağlık birimlerine ihbarlar gelmeye başladı.

Bunun üzerine harekete geçen Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Valilik, Covid-19 testi yapmaya tek yetkili kurumun Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı olduğunu belirterek, bu tür taleplerle evlere ve iş yerlerine gelen kişilere itibar edilmemesi, kurum kimliği sorgusunun yapılması ve haklarında kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine ihbarda bulunulması istendi.