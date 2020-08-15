Van'da koronavirüs haritası kırmızı oldu

Koronavirüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş, İkinisan, İskele ve Sıhke caddelerinde yoğunluk görüldü. Son zamanlarda toplu konutlarda da riskin arttığı gözlemlenen haritada, salgının kırsal mahallelere de sıçradığı görüldü.