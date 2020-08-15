Van'da koronavirüs haritası kırmızı oldu
Sağlık Bakanlığı'nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Van’daki koronavirüs tablosu endişe vermeye başladı.
Van'da koronavirüs vaka sayısında artış sürüyor.
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Riskli bölgelerin görüldüğü haritada hasta sayısının ve yayılımın arttığı dikkat çekerken il merkezindeki kırmızı nokta sayısının da devam ettiği görüldü.
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Koronavirüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş, İkinisan, İskele ve Sıhke caddelerinde yoğunluk görüldü. Son zamanlarda toplu konutlarda da riskin arttığı gözlemlenen haritada, salgının kırsal mahallelere de sıçradığı görüldü.
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Korona virüs yayılımın en çok düğünlerde sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.
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