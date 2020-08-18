Lübnan'da Başbakan Refik Hariri suikastına ilişkin davada sonuç açıklandı

BM'ye bağlı Lübnan mahkemesi, 15 yıl önce suikasta uğrayan Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesinde Hizbullah'ın rolüne dair kanıt bulunamadığına karar verdi.

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikaste ilişkin görülen davada karar duruşması yapıldı.

'Hizbullah' kanıtı bulunamadı

Mahkeme Hizbullah'ın cinayete dahline ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Ayrıca Suriye hükümetinin de doğrudan suikaste karıştığına kanıt bulunamadığı belirtildi.

Beyrut patlaması yüzünden ertelenmişti

Mahkeme, kararı daha önce açıklamayı planlıyordu ancak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama nedeniyle karar duruşmasını ertelemişti.