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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan muhalefete Biden tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefete "Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

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ABD'de Demokratların 3 Kasım 2020 seçimleri için başkan adayı Joe Biden, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler sarfetti.

Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalif liderleri destekleme konusunda Biden, muhalefete yardımcı olarak onların "Erdoğan’ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak" istediğini belirtti.

Muhalefete tepki 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Biden'ın açıklamalarına yönelik muhalefetin "7 ay" gibi benzer argümanlar kullandığına dikkat çekti.

Söz konusu konuşmayı kendilerinin ve muhalefetin bildiğini ifade eden Altun, muhalefete "Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" sorusunu yöneltti.

"Biz konuştuk, siz sustunuz'' 

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?"

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