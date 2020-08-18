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"Sözcü’den neden çekiniyor" haberlerine RTÜK'ten sert yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) bazı basın ve yayın organlarında “RTÜK’ten Sözcü’ye engel”, “RTÜK Sözcü’den neden çekiniyor” ve benzeri başlıklarla yapılan haberlere ilişkin "gerçeği yansıtmıyor" açıklaması yaptı.

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"Gerçeği yansıtmayan haberler üzerine açıklamanın yapılması zaruret arz etmiştir." diyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, "Hukuksal gereklilikleri yerine getirmeyerek istedikleri sonucu alamayanların haksızca RTÜK yönetimini hedef alması asla kabul edilemez. Kendi eksiklerine bakmadan karşısındakini kabahatli ilan eden, hatta ‘baskıcı’ suçlamasıyla yaftalayan eski alışkanlığın günümüzde yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Bazı basın ve yayın organlarında “RTÜK’ten Sözcü’ye engel”, “RTÜK Sözcü’den neden çekiniyor” ve benzeri başlıklarla yer alan gerçeği yansıtmayan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruret arz etmiştir.

RTÜK, ülkemizdeki bütün radyo ve televizyonlar ile internet üzerinden yayın yapan mecralara rehber olan, yayın kuruluşlarını düzenleyen ve denetleyen özerk bir Üst Kurul’dur.

RTÜK, medyaya baskı yapmaz, düzenlediği ve denetlediği mecralardan çekinmez bilakis her türlü iletişime açık halde yayıncılara destek olur, yol gösterir.

Anayasal bir kurum olan Üst Kurul, millet iradesiyle yüce Meclis’te çıkarılan 6112 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.

Haberlerde geçen bahse konu televizyona ilişkin RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı inceleme sonucunda mevzuata aykırı durumlar tespit edilmiştir. Eksikliklere ilişkin dosya, gerekli idari düzenlemelerin yapılması için bu hafta yapılacak olan Üst Kurul gündemine alınmıştır.

Televizyonun kurulumuna ilişkin iş ve işlemlerdeki tüm eksikliklerin tamamlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi halindeyse dosya yeniden RTÜK tarafından değerlendirmeye alınabilecektir.

Hukuksal gereklilikleri yerine getirmeyerek istedikleri sonucu alamayanların haksızca RTÜK yönetimini hedef alması asla kabul edilemez.

Kendi eksiklerine bakmadan karşısındakini kabahatli ilan eden, hatta ‘baskıcı’ suçlamasıyla yaftalayan eski alışkanlığın günümüzde yeri yoktur.

Diyaloğa açık olan ve her uygulaması şeffaf olan Başkanlığımızın icraatlarının böylesi yanlış bilgi ve maksatlı haberlerle karalanması mesai mefhumu gözetmeden çalışan yönetimimize yapılan büyük bir haksızlıktır. 

Bizim yönetimimiz, her daim açık olan iletişim kanallarıyla çözüm odaklı çalışma kültürünü benimsemiştir dolayısıyla hiçbir kişi ya da kuruma baskı uygulanmaz.

Ayrıca, kurumun iş ve işlemleri hakkında Üst Kurul’da konuşulması gereken konuların bazı Üyelerimizce basın-yayın organlarında dile getirilmesi alışkanlığı güzide kurumumuzun itibarını zedelemektedir.   

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı

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