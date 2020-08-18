Fenerbahçe'den Jose Sosa bombası! 2 yıllık anlaşmaya varıldı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı Lacivertli kulüp daha önce Mert Hakan, Novak, Gökhan, Caner, Barış Sungur ve Thiam'ı renklerine bağlamıştı.

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F.Bahçe Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Jose Sosa ile sözleşme imzaladı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un son dakika olarak duyurduğu habere göre; Fenerbahçe, Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon çıktığı 29 maçta 9 gol atıp 7 de asist yapan tecrübeli oyuncu, ilerlemiş yaşına rağmen hala formda olduğunu gösterdi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Fenerbahçe'de de forma giyecek olan 35 yaşındaki futbolcu, daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Milan gibi dev takımlarda da oynamıştı.

Sarı Lacivertliler Sosa'dan önce Mert Hakan, Novak, Gökhan, Caner, Barış Sungur ve Thiam'ın ardından bir ismi daha kadrosuna katmıştı.

Sosa kimdir?

35 yaşındaki Jose Sosa kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarında forma giymiştir.

Jose Sosa, 19 Haziran 1985 tarihinde Arjantin'in Carcanara eyaletinde dünyaya geldi. Orta saha mevkisinde forma giyen futbolcu evli ve ikiz kız babasıdır.

2007 yılında Bayern Münih'e transfer oldu

Estudiantes formasıyla futbol hayatına başlayan Sosa, başarılı futbolunun ardından 2007 yılında Bayern Münih'e 9 milyon euro karşılığında transfer oldu.

2009 yılında eski takımı Estudiantes'e kiralanan Sosa, ardından da Napoli'ye 3 milyon euroya satılmıştır.

Beşiktaş'ta tekrar parladı

Kariyerinde sırasıyla Metalist Kharkiv, Atletico Madrid ve Beşiktaş formaları giyen Sosa en iyi sezonlarından birini de siyah-beyazlı formayla geçirmiştir. Metalist'ten kiralık olarak Türkiye'de forma giyen Sosa'yı transfer eden Beşiktaş, ardından futbolcuyu 7.5 milyon euroya İtalyan devi Milan'a satmıştır.

Başarısız bir sezonun ardından 2017 yılında Trabzonspor'a kiralanan Arjantinli, bonservisinin de 3.4 milyon euroya alınmasıyla birlikte 3 yıldır Trabzonspor'da forma giymektedir.

Sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun şu anda bonservisi elinde bulunmakta.