Yemeksepeti'nden 'kız çocuğuna cinsel istismar' iddiasına yanıt

Yemeksepeti, sahibi olduğu Banabi'nin deposunda 14 yaşında zihinsel engelli kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin açıklama yayınladı.

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İddiaya göre, Yemeksepeti’nin sahibi olduğu Banabi’nin deposunda, 14 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunuldu. Kız çocuğunun 3 Banabi çalışanına bu durumu anlattığı ve Yemeksepeti'nin adı geçen şüpheli erkeği darp ettikleri gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtildi.

İddiaları kabul ettiler

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada ise taciz iddiasının Maltepe'deki depolarında gerçekleştiği ve istismar şüphelisini darp eden işçilerin işten kovulduğu kabul edilerek, şunlar kaydedildi:

Kısa bir süre önce Yemeksepeti Banabi Maltepe depomuzda, çalışanlarımızdan birinin adının karıştığı taciz iddiası gündeme gelmiştir. İlgili iddia adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 işçi işleyişi ya da hukuki girişimleri beklemeden iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir.

Olay, depo yöneticilerimiz ve bölge müdürlerimiz tarafından ilgili departmanlarımıza bildirildikten sonra hem iddianın muhatabı kişinin hem de kavgaya karışan çalışanlarımızın iş akitleri iş kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak sona erdirilmiş; söz konusu üzücü iddianın tüm yönleriyle araştırılması için yetkili merciler, hukuk birimimiz tarafından derhal bilgilendirilmiştir. Hukuku tüm işleyişin merkezine almış bir kurum olarak, yasaların dışında kalan herhangi bir seçenek bizim için yok hükmündedir; değerlendirilmesi bir kenara, gündemimizde dahi olamaz.

İddia edilen hususların adli merciler tarafından titizlikle araştırılarak aydınlatılacağına olan inancımız tamdır. Süreci tüm aşamaları ile takip etmeye devam edeceğiz.