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Sabahattin Önkibar kimdir nereli hastalığı nedir?

Gazeteci Sabahattin Önkibar twitter hesabından koronavirüse yakalandığını söyledi. Durumum kritik diyen Sabahattin Önkibar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Sabahattin Önkibar kimdir, aslen nereli yaşı kaç ve hastalığı ne soruları merak konusu oldu. 63 yaşında olan Sabahattin Önkibar aslen Rizeli.

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Gazeteci Sabahattin Önkibar, Covid-19 yakalandığını açıkladı. 63 yaşındaki gazeteci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Coronaya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum.' dedi. Önkibar hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar 'Sabahattin önkibar kimdir, kaç yaşında?' diye sormaya başladı.

SABAHATTİN ÖNKİBAR KİMDİR?

Sabahattin Önkibar 1957, Ardeşen, Rize doğumlu Türk gazeteci, sunucu ve köşe yazarı.Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümü ile Siyasal Bilgeler Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe 1980 yılında Türkiye gazetesinde Ankara temsilcisi olarak başladı. 1993 yılında TGRT'nin kuruluşunda bulundu ve Alternatif adlı bir programı sunmaya başladı. 2001 yılında TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrılarak Star TV ve Star gazetesine geçerek bu gazetenin Ankara temsilcisi oldu. 2002 yılında Star TV'ye RTÜK tarafından 15 günlük kapatma cezası verildikten sonra bulunduğu medya grubundan ayrılarak Kanal D'ye geçti ve Posta gazetesinde Ankara temsilcisi oldu. 2004 yılında ise bu kez Flash TV'ye geçerek kanalın Ankara temsilcisi oldu. 2005 yılında, Avrasya TV ve Yeniçağ gazetesinin Ankara temsilcisi oldu. Son olarak 2011 yılında Ulusal Kanal, Kanal 99 ve Yeni Mesaj'a geçerek Ankara temsilcisi oldu. 2012 yılında Yeni Mesaj gazetesinden ayrılarak Aydınlık gazetesine geçti. 2019 Nisan ayında Aydınlık gazetesinden istifa etti. Şu an Oda TV İnternet sitesinde makaleler yazmakta ve 2019 Mayıs ayının başında kendi adıyla açtığı Youtube kanalı üzerinden düzenli olarak bağımsız yayınlar yapmaktadır.

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