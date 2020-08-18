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CHP'den Erdoğan'a bir garip çıkış! 'Ya para saymayı bilmiyorsun ya da dayak yemedin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 2 milyon liralık manevi tazminat davasıyla ilgili CHP'den garip açıklama... Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir deyişi hatırlattı: "Sen ya para saymayı bilmiyorsun ya da hiç dayak yemedin!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2 milyon liralık tazminat davası açmasının yankıları sürüyor. Bir basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'a 'dayak'lı göndermede bulundu. İşte Öztrak'ın açıklamasından satır başları...

- Saray açtığı tazminatla Sayın Genel Başkanımızı köşeye sıkıştıracağını düşünüyor. Ortaya atılan gerekçe ise Sayın Genel Başkanımızın dün bir gazeteye verdiği röportaj. Bu röportajda Erdoğan ve ailesinin mal varlığı hakkında söylediği sözler.

- Hukuka göre manevi tazminatın miktarı bir tarafı için zenginleşmeyecek şekilde belirlenir. Bu dava en baştan reddedilmelidir. Eğer bu dava kabul edilirse, mahkemenin 2 milyonla Saray’ın kibirli kişisinin zenginleşmeyeceğini kabul ettiği anlamına gelir.

- 2 milyonla Erdoğan ailesinin bu miktarla zenginleşmeyeceği ortaya çıkar. Anadolu’da söylenen bir deyiş vardır: Sen ya para saymayı bilmiyorsun ya da hiç dayak yemedin! Güneş balçıkla sıvanmaz, dava açmazsanız namertsiniz.

- Sayın Genel Başkanımız “Mal varlığını Türkiye’ye getir” dedi diye 2 milyonluk tazminat davası açmayı unutmuyor. Her zaman yaptığı gibi, aslında davanın muhatabını da paranın cinsini de yanlış seçiyor.

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