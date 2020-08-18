BIST 1.096
DOLAR 7,37
EURO 8,79
ALTIN 472,99
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Korona önlemleri nedeniyle alınmadığı hastaneyi arkadaşlarıyla bastı

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel hastaneye rahatsız olan eşiyle birlikte giden E.Y., pandemi kuralları nedeniyle refakatçi alınmadığının söylenmesi üzerine olay çıkardı. E.Y. ve beraberindeki kalabalık, metal sopalarla görevlilere saldırdı.

Abone ol

Olay, dün öğle saatlerinde Körfez Güney Mahallesi'nde bulunan özel hastanede meydana geldi. Rahatsız olan eşiyle birlikte hastaneye gelen E.Y., görevliler tarafından pandemi kuralları gereği hastane içerisine hasta dışında kimsenin alınmadığı konusunda uyarıldı. Bunun üzerine E.Y., hastaneden ayrıldı. Eşinin tedavisinin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 2 saat sonra hastaneye dönen E.Y. ve yanındaki kalabalık grup, ellerindeki metal sopalarla görevlilere saldırmaya başladı.

Olayı görerek araya giren özel güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nun aldığı darbelerden dolayı omzu çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin başhekimi Opr. Dr. Ufuk Şenel'in ise burnu kırıldı. Saldırganlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bodrum'da deniz dibinde kaçak yapılar ortaya çıktı metrelerce uzunlukta Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den Jose Sosa bombası! 2 yıllık anlaşmaya varıldı
Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı kentteki son durumu açıkladı: İkinci piki yaşıyoruz
Banabi’de zihinsel engelli çocuğa istismar iddiası! Skandallar zinciri
Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın doktora saldırmıştı! Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi
Son dakika YÖK'ten Eğitim Fakültesi kararı! Yekta Saraç tarihi düzenlemeyi duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
AB'den resmi açıklama geldi! Türk vatandaşlarına turist vizesi durduruldu denilmişti
Rize için ürküten açıklama: Risk hiç olmadığı kadar büyük
65 yaş seyahat izni kalktı mı seyahat izin belgesi nereden alınır?
CHP'den Erdoğan'a bir garip çıkış! 'Ya para saymayı bilmiyorsun ya da dayak yemedin'
Yemeksepeti'nden 'kız çocuğuna cinsel istismar' iddiasına yanıt
Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor Atiye konusu nedir?
Yorumlar 1 yorum