Bodrum'da deniz dibinde kaçak yapılar ortaya çıktı metrelerce uzunlukta

İskeleler amacından saptı ve iskeleler iş yerine dönüşmeye başladı. Bu da yetmedi, şimdi denizin dibine duvarlar ve dolgular yapılmaya başlandı. Bazı yerlerde kumsallar yaratmak için denize dolgu yapıldığını görüyoruz. Bir an önce yetkililerin el atması lazım. Kıyıların kamuya açık olması ve iskelelerin yasada belirtildiği gibi bir tek güneşlenme amaçlı olarak yapılabilmeleri iş yerine haline getirilmemeleri lazım; ancak bunların hiçbiri olmuyor.