Göbeklitepe hikayesi nedir Göbeklitepe nerede hangi ilde?

Atiye dizisi 8 bölümden oluşan 1. sezonunun ardından 2. sezonu ile Netflix'te yayınlanacak. İlk sezonu ile sosyal medyayı yıkan Atiye dizisi merak konusu oldu. Göbeklitepe'deki gizemli olayları konu alan Atiye dizisi Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında çekiliyor. Peki Göbeklitepe hikayesi nasıl, Göbeklitepe nasıl bulundu?

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Atiye dizisi 8 bölümlük 1. sezonu ile olay olmuş sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum almıştı. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde olduğu Netflix'in 2. dizisi Atiye, Şanlıurfa Örencik Köyü yakınlarında olan Göbeklitepe'nin ilginç hikayesini mistik şekilde anlatıyor. Atiye dizisinin konusu ise Göbeklitepe'de yapılan keşifler sonucu ortaya çıkan sembolun ressam Atiye'nin çocukluktan beri çizdiği sembolle aynı olması sonucu yaşananlar. Atiye dizisini televizyonda yayınlanmıyor. Diziyi izlemek için Netflix üyeliğinizin olması şart. Peki Atiye dizisi nasıl, nereden izlenir, konusu ve Atiye oyuncuları kimler?

Göbeklitepe hikayesi: Göbeklitepe Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldı. Yerleşik hayata geçişlerin ilk izleri için büyük bulgular barındırıyor. Çünkü yerleşik hayatı simgeleyen ve tarıma işaret eden buğdayın ilk izleri Göbeklitepe'de bulundu.

Dinler tarihini de etkileyen Göbeklitepe, bilinen ilk ibadet merkezi. Neolitik dönemde inşa edilen yapı, yeryüzündeki ilk inanç merkezi olmasının ve buğday kalıntılılarının yanında büyük kaya parçalarının şekilli bir biçimde buraya taşınmasından ötürü, yerleşik hayatın ilk dönemlerinin başlangıcı olarak kabul edildi. 1995'te Göbeklitepe izleri bulunmadan önce insanların o çağda avcılık, toplayıcılık yapıp göçebe yaşadığı tahmin ediliyordu.

Göbeklitepe'de yerleşik hayata geçilmesinin kanıtlarından biri buğday olsa da, diğer sebebinin dini merkezde toplanma ritüeli olduğu düşünülüyor. Kazı ekibinin başkanı Klaus Schmidt'e göre Göbeklitepe'deki insanlar kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu nedeniyle yerleşik hayata geçti ve topluluğun ihtiyaçları doğrultusunda tarıma başlandı.

Atiye nereden ve nasıl izlenir: Atiye (The Gift), Türkiye'de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi-film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

Atiye oyuncuları kimler:

Atiye oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer alıyor.

Atiye dizisi konusu:

OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirilen Atiye dizisinin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Anadolu topraklarından geçerek İstanbul’dan Göbeklitepe ve Nemrut’a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.

Netflix ücretleri ne kadar 2020

Bilgisayara uyumlu televizyon, cep telefonu ve tablette izleyebileceğiniz Netflix'te ücretlendirmeler şöyle;

Temel: 17,99 TL

Standart: 29,99 TL

Özel: 41,99 TL

1- Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 17.99 TL.

2- Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 29.99 TL.

3- Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 41.99 TL.