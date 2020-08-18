Karabük'ten acı haber: 17 yaşındaki genç babasıyla ağaç keserken öldü
KARABÜK'te ormanda babasıyla ağaç kesimi yapan genç, talihsizliği yaşadı. Alper Arslan (17), kesilen ağacın kendisine isabet etmesi sonucu olay yerinde can verdi.Abone ol
Yenice ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Alper Arslan, babası ile birlikte Sarıot mevkisine ağaç kesmeye gitti. Gencin babası, ağaç kesim sırasında oğlu Alper Arslan’ın yere düştüğünü gördü. Arslan’ın yerde hareketsiz halde yattığını gören babası Osman Arslan, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekipler, Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarmanın olay yerinde incelemesi sonrası gencin cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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