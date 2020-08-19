Ozan Güven'i savunan Halit Ergenç tepki alınca da anında sattı
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü söylenen Ozan Güven'i savunan Halit Ergenç, tepki alınca çark etti.
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u evinde saatlerce dövdüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevgilisine şiddet uyguladığı için 13,5 yıl hapsi istenen Ozan Güven, başrol oynadığı Babil dizisinin yapım şirketiyle anlaşmalarını feshetti. Dizideki rol arkadaşı Halit Ergenç ise Ozan Güven'e arka çıktı. Ancak bu destek 1 gün bile sürmedi. Tepki alınca aynı hızla arkadaşını sattı.
Aynı dizide Ozan Güven'le beraber rol alan Halit Ergenç, UçanKuş'a yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Halit Ergenç, Ozan Güven'in diziden ayrılması sorulunca, şunları söyledi:
*"Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum.''
''Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı."
Tepki gelince Ozan Güven'i sattı : Halit Ergenç'in Ozan Güven hakkında yaptığı açıklama tepki çekti. Yanlış anlaşıldığını belirten Ergenç, sosyal medya hesabından herkesten özür dileyip şu mesajı paylaştı:
''Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm.''