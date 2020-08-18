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Erol Bulut Enner Valencia'yı istedi yönetim anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, Erol Bulut'un takımda görmek istemesi üzerine harekete geçtiği Enner Valencia'da sona geldi. 30 yaşındaki futbolcunun İngiltere tecrübesi bulunuyor.

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Son olarak Meksika’nın Tigres takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren Ekvadorlu forvet Enner Valencia,Kariyerinde West Ham United ve Everton gibi takımlarda forma giydi. Premier Lig’de oynadığı 75 maçta 11 gol atıp 8 asist yapan golcü oyuncunun Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

2017’den beri Tigres’te forma giyen Valencia, Meksika’daki ilk sezonunda oynadığı 42 maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Valencia, 2018-19 sezonunu ise 47 maçta 15 gol 5 asistle tamamladı.

Geçen sezon ise başarısız bir istatistik ortaya koyan deneyimli golcü, oynadığı 29 maçta sadece 2 gol attı ve 5 asist yapabildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

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