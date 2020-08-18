Kanal D Arka Sokaklar yıldızı Merve Oflaz isyan etti '5 yıllık ilişkim var'
Arka Sokaklar dizisinde Bahar Komiser karakterine hayat veren Merve Oflaz'ı Allan Hakko ile çıkan aşk haberleri çıldırttı.
Ekranların uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'ın 'Bahar Komiser'i Merve Oflaz, "Burcu Esmersoy’dan ayrılan Allan Hakko ile yeni bir ilişkiye başladığı" iddiaları hakkında sitem dolu sözler sarf etti.
Haberi yalanlayan Oflaz, "Allen benim yıllardır arkadaşım. Beraber paylaşım yaptığım da oluyor, ayıp ettiler. Zira benim beş yıldır süren bir ilişkim var" dedi. Merve Oflaz, Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının Bebek'te bir otelde düzenlenen doğum gününde karşılaştıklarını sözlerine ekledi.
Merve Oflaz: 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul, Beykoz’da doğmuştur. Merve Oflaz 2010 yılı Survivor Türkiye yarışmasını kazandı. 5 yaşına kadar Beykoz’da büyüdü. Daha sonra Çengelköy’e taşındılar ve İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu’nda okudu.
Okulda spora aktif olarak katılan Merve aynı zamanda ilkokul yıllarında okulun tiyatro grubunda yer aldı dans grubunda gösteriler yaptı. Okulun voleybol takımının da degişmez bir elemanıydı. Çengelköy lisesinden 2005 yılında mezun oldu. Lisedeyken tenis ve yüzmeyle ilgilendi.