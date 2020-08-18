Kanal D Arka Sokaklar yıldızı Merve Oflaz isyan etti '5 yıllık ilişkim var'

Haberi yalanlayan Oflaz, "Allen benim yıllardır arkadaşım. Beraber paylaşım yaptığım da oluyor, ayıp ettiler. Zira benim beş yıldır süren bir ilişkim var" dedi. Merve Oflaz, Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının Bebek'te bir otelde düzenlenen doğum gününde karşılaştıklarını sözlerine ekledi.