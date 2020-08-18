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Koronavirüse yakalanan Dr. Abdurrahman Öz'ün maaşını kestiler

ŞANLIURFA’da Aile Hekimi Dr Abdurrahman Öz, koronavirüse yakalandı. Karantinadaki günlerin maaşından kesildiğini öğrenen Öz, "Ben aile hekimi olarak hastalanırsam sözleşmemde çalıştığım gün kadar maaş alabiliyorum. Alkışlamaya devam edin bizi.” dedi.

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Karantinadayken kızı kendisini kapı eşiğinden seyreden doktor olarak sosyal medyada gündem olan Abdurrahman Öz'ün maaşının kesildiği ortaya çıktı.

Aile Hekimi Dr. Abdurrahman Öz, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandı. Evinde 14 gün karantinada kalarak hastalığı atlattı. Kendisine "1 hafta daha çalışma" denildi. 

Öz, 21 gün sonra hastaneye giderek çalışmaya başladı. Ancak maaşını alınca büyük şok yaşadı. Bordrosunda 10 günlük maaş yatırıldığını gördü. 

Öz'le ilgili kötü haberi yazar Atilla Köprülüoğlu Twitter hesabında duyurdu. Köprülüoğlu, "Karantinadayken kızı kendisini kapı eşiğinden seyreden doktoru hatırladınız mı? İŞTE KORONAYA YAKALANAN O DOKTORUN MAAŞINI KESTİLER! Saşırmayın... Burası Türkiye!.." ifadelerine yer verdi. 

"Alkışlamaya devam edin bizi"

Maaşının kesilmesine tepki gösteren Dr. Abdurrahman Öz, “Bugün açıklanan bordroda sağolsunlar 10 günlük maaş yatırmışlar. Üzüldüğüm nokta; bu süreçte birçok hasta maaşı kesilmesin diye gelip benden rapor aldı ve almaya devam ediyor. Ben aile hekimi olarak hastalanırsam sözleşmemde çalıştığım gün kadar maaş alabiliyorum. Alkışlamaya devam edin bizi.” dedi.

"Geçen yıldan kalan yıllık iznimi bile kullanamadım"

Derdini Twitter’dan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e aktaran Öz, “Sayın Valim! Geçen yıldan kalan yıllık iznimi bile kullanamadım, izinleri kapatmıştınız. Hafta sonları bile evden hasta arayıp filyasyon çalışması yaptım. Sonra Kovid-19 oldum ve 21 gün tedavi aldım. Çok şükür iyileştim ama cezalandırıldım!..” diye yazdı.

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