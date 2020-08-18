Dünya Sağlık Örgütü’nden dünyaya çağrı: Grip aşısı olun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sonbaharda grip aşısının mutlaka olunması gerektiğini aktardı. Koronavirüsle neredeyse aynı belirtilere sahip olan grip hastalığının aşısıyla birlikte, hem hastanelerde doluluk oranlarının hem de covid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran grip hastalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda koronavirüsle hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yaptı. Bu şekilde “yüksek ateş”, “öksürük” ve “yorgunluk” gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde şu ana kadar 22 milyon 122 bini aşkın kişi koronavirüs enfekte olurken, 778 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bağışıklık yüzde 10'dan az

Diğer taraftan, DSÖ’den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada koronavirüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10’undan daha azında oluştuğunu söylemişti.