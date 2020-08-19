Su altı kamerası tespit etti! Muğla'da deniz dibindeki beton duvarlar

İlçede deniz dibine duvarlar yapılmaya başladığını gördüklerini anlatan Yılmaz, "Bazı yerlerde mevcut duvarların yükseltilerek yeni alanlar kazanıldığını gördük. Bu böyle gidiyor. Denize yapılan bu işlemlerin acısını çok sonra çekeceğiz. Deniz dibi ölmeye başladıkça, kokular burnumuza gelmeye başladıkça çok pişman olacağız ama iş işten geçmiş olacak. Biran evvel yetkililerin bu konuya el atması lazım" ifadesini kullandı.