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Fatih Karagümrük derken ters köşe yaptı! Tottenham'a imza attı

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile adı çokça geçen Joe Hart, Tottenham'a 2 yıllık imza attı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, 33 yaşındaki kaleci Joe Hart ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sezonu Burnley’de tamamlayan ve bonservisi elinde bulunan Hart’ın, Karagümrük ile anlaştığı iddia edilmişti.

Kariyerinde 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası ve 2 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Joe Hart, İngiltere Milli Takımı’nın da kalesini 75 kez korudu. Adını Manchester City ile duyuran İngiliz kaleci, Blackpool, Torino ve West Ham United gibi kulüplerde forma giydi.

2018 yılından beri Burnley’de mücadele eden Hart, kariyeri boyunca 550’ye yakın maçta yer aldı.

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