Barcelona'da Eric Abidal ile yollar ayrıldı

Zor günler geçiren Barcelona, efsane sol beki Eric Abidal'ın, sportif direktörlüğü görevine karşılık olarak son verildiğini açıkladı.Abone ol
Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı alınan 8-2’lik yenilginin ardından, Teknik Direktör Quique Setien’in sözleşmesini fesheden Barcelona’da bir ayrılık daha yaşandı.
Katalan devi, Sportif Direktör görevindeki Fransız efsane Eric Abidal ile anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
❗ [LATEST NEWS]— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020
Agreement for the ending of Éric Abidal's contract
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