BIST 1.092
DOLAR 7,38
EURO 8,80
ALTIN 475,01
HABER /  AK PARTİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın küstah sözleri hakkında, "Bunun Demokrat Partinin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez" ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, ABD'nin Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın küstah sözleri hakkında, "Bunun Demokrat Partinin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli" dedi.

Çelik, "Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez. Ne tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi bakmaz. Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele

AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda, "Bütün dünyada üretim ve tüketim ağları paramparça olurken, Türkiye bu süreci başarıyla yürüttü ve olağanüstü bir performans sergiledi" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz

Çelik, "İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasp etmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok. Rumlar ve Yunanlar, Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağını sanıyorlarsa yüzde yüz yanılıyor" dedi.

İsrail-BAE anlaşması

Ömer Çelik, "Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rus tümgeneral Suriye'deki patlamada öldü
Kağıthane'de korkunç intihar! 50 metrelik viyadükten atladı vücudu parçalandı
Ekonomistler pandemi sonrası Türkiye Malezya ilişkilerinin gelişeceğini düşünüyor
19 Ağustos çarşamba günü olacak! 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
Koronavirüste sürü bağışıklığı umudu artıyor
Türklerden Yunanistan'ı şoka sokan hamle
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona efsane falan dinlemedi kara gün biletini ona da kesti
Fenerbahçe'de koronavirüs testlerinin tamamı negatif
Dünya Sağlık Örgütü’nden dünyaya çağrı: Grip aşısı olun
Fatih Karagümrük derken ters köşe yaptı! Tottenham'a imza attı
Batman'da mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Okullar ne zaman açılacak 2020-2021 eğitim yılı MEB takvimi
Yorumlar 1 yorum