AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın küstah sözleri hakkında, "Bunun Demokrat Partinin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, ABD'nin Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın küstah sözleri hakkında, "Bunun Demokrat Partinin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli" dedi.

Çelik, "Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez. Ne tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi bakmaz. Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele

AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda, "Bütün dünyada üretim ve tüketim ağları paramparça olurken, Türkiye bu süreci başarıyla yürüttü ve olağanüstü bir performans sergiledi" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz

Çelik, "İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasp etmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok. Rumlar ve Yunanlar, Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağını sanıyorlarsa yüzde yüz yanılıyor" dedi.

İsrail-BAE anlaşması

Ömer Çelik, "Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil" şeklinde konuştu.