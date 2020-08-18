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Kağıthane'de korkunç intihar! 50 metrelik viyadükten atladı vücudu parçalandı

İhlas Haber Ajansı

KAĞITHANE Sadabad Viyadüğü'nde akılalmaz intihar olayı gerçekleşti. Aracını yol kenarına çeken şahıs, 50 metre yüksekten kendini boşluğa bıraktı. İstanbul'un en yüksek viyadüklerinden birinde yaşanan olayda, şahsın vücudunun parçalara ayrıldığı aktarıldı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen sürücü, 34 JG 0629 plakalı hafif ticari aracı ile Sadabad Viyadüğü üzerinde seyir halindeyken aracını yol kenarına çekerek durdurdu.

Daha sonra viyadüğün demir korkuluklarına çıkan şahıs kendisini 50 metre yükseklikten aşağıya bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul’un en yüksek viyadüklerinden Sadabad Viyadüğü üzerinde yaşanan olayda, viyadüğün üzerine çıkarak kendisini aşağıya bırakıp intihar eden şahsın vücudunun parçalara ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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