Avrupa merakı susuzluktan ağır bastı! Samsun'da 115 kaçak göçmen yakalandı
SAMSUN'da durdurulan TIR'dan 155 kaçak göçmen çıktı. 2 gündür aç ve susuz bekleyen göçmenlere hortumla su verildi. Kana kana su içen kaçak göçmenlerden biri Avrupa'ya gideceğini söylerken objektife yansıyanlar şöyle oldu:
Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen Polis Uygulama Noktası'nda görevli polisler şüphe üzerine bir TIR'ı durdurarak arama yapmak istedi. TIR dorsesinin brandasını bıçakla kesen bazı mülteciler, araçtan atlayarak kaçmak istedi.
Çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal etti
Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kaçmaya çalışanlar yakalandı, bitkin düşenlere su verildi
Kaçan bazı göçmenler polis tarafından yakalandı. Öte yandan sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler dorsenin brandasını keserek hava almaya çalıştı. Polis susuzluktan bitkin hale düşmüş göçmenlere hortumla su vererek su içmelerini ve kafalarını suyla yakalamalarını sağladı.
"Terörden kaçıyorum, İstanbul'a gidip oradan da..."
TIR'da bulunanların içindeki Afganistanlı bir göçmen, "Afganistan'da Taliban var, DEAŞ ver, Amerika var. Terörden kaçıyorum. İstanbul'a gidip oradan da Avrupa'ya gidecektik" dedi.