Avrupa merakı susuzluktan ağır bastı! Samsun'da 115 kaçak göçmen yakalandı

Kaçmaya çalışanlar yakalandı, bitkin düşenlere su verildi

Kaçan bazı göçmenler polis tarafından yakalandı. Öte yandan sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler dorsenin brandasını keserek hava almaya çalıştı. Polis susuzluktan bitkin hale düşmüş göçmenlere hortumla su vererek su içmelerini ve kafalarını suyla yakalamalarını sağladı.