Mehmet Sevigen'den olay CHP sözleri!

CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekillerinin atamayla yapıldığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yapmaktan korktuğunu da söyleyen Sevigen, atamayla göreve gelen iki isim için de "ezik" "nitelemesinde bulundu.

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CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP'nin son kurultayını "çadır kurultayı" olarak niteledi. CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekillerinin atamayla göreve getirildiğini, seçim yapılamadığını söyleyen Sevigen, PM'ye giremeyen ancak atamayla genel merkezde görev alan Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'e "ezikler" diye seslendi!

Mehmet Sevigen, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan seçildiği kurultaya çok sert sözlerle yüklenen Sevigen, yapılan atamaları eleştirdi.

İşte Sevigen'in o sözleri;

"İşte Canan Hanım'ın baskısıyla ilden, ihraç diye söyleyemiyorum. İstanbul'dan üyeliğimi sildiler. Ben Ankara'daki arkadaşlara müracaat ettim. Biliyorsunuz bu kurultay da çok enteresan. Ben ona çadır kurultayı demiştim. Kurultay girdiği için beklemede ama üyeliğim silinmedi. Üyeliğim silinmiş olsaydı kurultaya davet edilmezdim. Kurultaya onur üyesi olarak davet edildim ama yüz metre, iki yüz metre uzakta çadıra hapsedildik.

"CHP tarihinde ilk kez atama yapıldı"

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bizim partide grup başkanvekilleri atamayla oldu. İlk defa!

Şimdi grup başkanvekillerimiz kürsüden demiyor mu "Atanmış bakanlar. Otur yerine sen atanmış ben seçilmişim" diye. Şimdi onlar kalkıp "Oturun yerinize. Siz atanmış grup başkanvekillerisiniz" deseler ne yapacaksınız? Değer mi bunları küçültmeye, itibarsızlaştırmaya! Korkuyor ki seçilemezler diye...

Seçilmezler diye korktu!

Yav seçilir, milletvekillerine, kendi arkadaşlarına güvenmeden olur mu? Bir genel başkan rica ederse seçilir kardeşim. İşte liste yaptı, Tuncay Özkan seçilemedi. O zaman da sen seçmiyorsan ben de atamayla gelir koyarım dedi.

"Ezik..."

İş yapamaz ki şimdi ezik! Herkes ona diyecek ki sen parti meclisinden bile çıkamadın diyecek. Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz... İkisinden bahsediyorum.

Canan Kaftancıoğlu için konuştu: Böyle il başkanı olmaz!

İl başkanlığı da yaptığım için bir il başkanı hakkında konuşmak istemiyorum. Hem bir hanım hem de CHP'nin il başkanı konumunda ama böyle il başkanı olmaz.

Bir il başkanım "Ermeni soykırımı yapılmıştır" diye ima edecek, mesaj atacak. Ben Ankara'dan gelmeden görevden alırım. Tutar mıyım beni onu? PKK terör örgütü değil mi kardeşim? Peki biz il başkanımız PYD terör örgütü dediği zaman bu il başkanını tutar mısın? Genel merkez farklı burası farklı olur mu? Niye tutuyor Kemal Bey'e sormak lazım."