CNN Türk'te CHP'ye şaşırtan Abdullah Gül teklifi

CNN Türk'te Başak Şengül'ün moderatörlüğünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimleri ve gündeme gelen aday isimleri tartışıldı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesindeki röportajında Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, "Neden bu kadar korkuyorlar?" sözlerini değerlendiren gazeteci Hulki Cevizoğlu, Abdullah Gül'den AK Parti'nin değil bir Atatürkçü olarak kendisinin korktuğunu söyledi.

Atatürk'ün eseri olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayının geçmişiyle, yaptığı eylemleriyle, icraatleriyle, toplumsal olaylardaki refleksleriyle kanıtlanmış bir Atatürkçü olması gerektiğini belirten Cevizoğlu, Abdullah Gül'ün bu sınıflamaya girmediğini söyledi.

Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül' ısrarı olursa genel başkanlık koltuğunu da yine Abdullah Gül'e bırakması gerektiğini ileri sürdü.