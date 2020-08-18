Barcelona'da Ronald Koeman dönemi! Messi gidecek mi? Başkan yanıt verdi

Başkan Josep Bartomeu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada yeni teknik direktörlerinin Ronald Koeman olacağını açıkladı.

Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam, dün akşam Barcelona kentine gitmiş ve Katalan ekibinin yöneticileriyle son detayları görüşmüştü. Ayrıca Barcelona başkanı Bartomeu, yeni teknik direktörün gelecek sezon planını Lionel Messi'nin etrafında kuracağını açıkladı.

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Başkan Bartomeu: "Eğer her şey yolunda giderse Barcelona'nın yeni projesinin başında Koeman olacak". pic.twitter.com/Nzl4FU7orN