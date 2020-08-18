BIST 1.092
DOLAR 7,37
EURO 8,80
ALTIN 475,88
HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Barcelona'da Ronald Koeman dönemi! Messi gidecek mi? Başkan yanıt verdi

Barcelona, Ronald Koeman'ın gelecek sezon takımın başında olacağını açıkladı. Öte yandan kulüp başkanı Josep Bartomeu, Messi'nin takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Abone ol

Başkan Josep Bartomeu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada yeni teknik direktörlerinin Ronald Koeman olacağını açıkladı.

Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam, dün akşam Barcelona kentine gitmiş ve Katalan ekibinin yöneticileriyle son detayları görüşmüştü. Ayrıca Barcelona başkanı Bartomeu, yeni teknik direktörün gelecek sezon planını Lionel Messi'nin etrafında kuracağını açıkladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Saati de belli Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Darbeci Halife Hafter'i köşeye sıkıştıran itiraf
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
Mehmet Sevigen'den olay CHP sözleri!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Ağustos Salı)
İYİ Partili Yalım HDP'li İlçe Başkanı Duman konuşurken maskesini atıp alanı terk etti
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lileri böyle çıldırttı
ÖNCEKİ HABERLER
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Ukrayna'dan tatile geldiği Antalya'da ölüme yakalandı
Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük koltuğunu devralan isim belli oldu
Antalyaspor, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı
İstanbul'da kalfa dehşeti! Arkadaşını acımadan öldürdü
DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2020 DGS baraj puanı kaç olmalı?
Yorumlar