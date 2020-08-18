Barcelona'da Ronald Koeman dönemi! Messi gidecek mi? Başkan yanıt verdi
Barcelona, Ronald Koeman'ın gelecek sezon takımın başında olacağını açıkladı. Öte yandan kulüp başkanı Josep Bartomeu, Messi'nin takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.Abone ol
Başkan Josep Bartomeu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada yeni teknik direktörlerinin Ronald Koeman olacağını açıkladı.
Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam, dün akşam Barcelona kentine gitmiş ve Katalan ekibinin yöneticileriyle son detayları görüşmüştü. Ayrıca Barcelona başkanı Bartomeu, yeni teknik direktörün gelecek sezon planını Lionel Messi'nin etrafında kuracağını açıkladı.
❗ [SON DAKİKA]— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) August 18, 2020
Başkan Bartomeu: "Eğer her şey yolunda giderse Barcelona'nın yeni projesinin başında Koeman olacak". pic.twitter.com/Nzl4FU7orN
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