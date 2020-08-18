Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Saati de belli
Ülke genelinde sıcak hava etkili olmaya devam ederken Meteoroloji yetkililerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 il için kritik uyarı geldi. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağış nedeni ile illerdeki sıcaklıklarda hissedilir derecede düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurtta beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı ve 5 ili sağanak yağış nedeni ile uyardı.
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Öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
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Ayrıca gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 9, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.
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