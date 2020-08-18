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8. ve 12.sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin yok! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

TÜRKİYE'de korona vakaları artarken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar için önemli açıklama geldi. Ziya Selçuk, “Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destek kursu adı altında yüz yüze eğitime izin yok” açıklamasında bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini söyledi. Selçuk, "Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi. 

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