Okulların açılması tehlikeye girer! Ankara'da koronavirüs salgını ne durumda

Ankara'da koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde yer yok mu? Okullar bu şartlarda açılabilir mi? Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, çok çarpıcı açıklamalar yaptı...

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Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan Ankara'da koronavirüs vaka sayısındaki artış ve okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklamalar geldi. “Tedbirsiz davranışlar, okulların açılması da dahil birçok faaliyeti tehlikeye atabilir.” diyen Doç. Dr. Kayıpmaz, Ankara'da koronavirüs salgının ciddiyetini de anlattı. İşte Kayıpmaz'ın Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamalardan satır başları...

Ankara'da durum ciddi mi?

- Ankara’da hastanelerde yer yokmuş, rakamlar çok yüksekmiş, doğru mu?

Güneydoğu Anadolu bölgemizle Ankara, Konya ve Karaman illerimizi kapsayan Batı Anadolu bölgemizin yeni tanı konan vaka sayılarında ilk iki sırayı paylaştığını görüyoruz. Ülkemizin pandemiyle mücadelede amiral gemisi olan Ankara Şehir Hastanemiz ve fedakâr sağlık çalışanlarımız sayesinde durum kontrol altındadır.

- Acil servislerdeki yoğunluk görüntülerinin çoğu zaman kaynağının, herhangi bir klinik belirtisi olmayan veya burun tıkanıklığı, boğazda yanma gibi basit belirtileri olan, pozitif bir kişiyle uzaktan temas etmiş kişilerin genel kontrol ve test yaptırmak amacıyla yaptığı başvurular olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişilerin de aile hekimlerine veya polikliniklerimize başvurmaları daha uygundur.

Makyaj malzemesi ve güzellik salonlarına dikkat!

Afşin Hoca, bir düğünde aynı makyaj malzemesinin kullanılması sonucu 35 kişinin virüse yakalanması konusunu sorunca önemli uyarılarda bulundu:

“Güzellik salonları, kuaförler, cilt bakımı yapan yerlerde çalışanlar mutlaka maske ile burnunu kapatmalı, siperlik kullanmalıdır. Ayrıca dezenfekte edilmemiş ve makyaj malzemesi gibi dezenfekte edilemeyen malzemelerin kesinlikle ortak kullanılmaması lazım.”

Okulların açılması dahil bir çok faaliyeti tehlikeye atabilir

- Vaka sayıları artmaya devam ederse okulların bu yılı da uzaktan eğitimle geçirme ihtimali var mı?

“Bu ihtimalin var olduğunu göz ardı edemeyiz. Vaka artış hızının yükselmesi durumunda okulların açılma kararı yeniden gözden geçirilebilir. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımız da eğitimin kademeli ve seyreltilmiş bir biçimde yürütüleceğini açıklamıştı. Tedbirsiz davranışlar, okulların açılması da dahil birçok faaliyeti tehlikeye atabilir.”