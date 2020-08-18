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Yiğit Marcus Aral kimdir ne iş yapıyor serveti herkesin dilinde

Lüks yaşam tarzı ve sevgilisi Şevval Şahin'e aldığı pahalı hediyeer ile dikkat çeken Marcus yani gerçek adıyla Yiğit Marcus Aral'ın hayatı merak konusu oldu. 31 yaşında olan Marcus'un ne iş yaptığı ve ailesi araştırılıyor. Bir dönem Survivor'a da katılan Marcus son olarak sevgilisine aldığı köşk ile gündem oldu.

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Yazılım işiyle uğraşan Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin’in çok beğendiği Rumeli Hisarı’nda tarihi bir köşkü kiraladı. Aral; 9 odalı, Boğaz manzaralı, havuzlu ve bin 100 metrekarelik villa için ayda 120 bin TL kira ödüyor. Bu haberin ardından Marcus'un hayatı merak konusu oldu. Birçok vatandaş Marcus ne iş yapıyor, nasıl para kazanıyor, serveti ne kadar araştırması yaptı. 

Marcus, farklı tarzı ve Instagram sayfasından lüks hayat ve güzel bir sevgi portresi çıkaran paylaşımlar gerçekleştiriyor.

Asıl işi yazılım mühendisliği olan Yiğit Marcus Aral, ABD’de yaşamını sürdürüyor. Hakkında çok fazla bilginin bulunmadığı Marcus, eğitimini ‘’University Of Miami’’de tamamlamıştır. Ailesi hakkında annesine ulaşabildiğimiz Nevin Aral, İstek Vakfı’nda eğitmenlik yapıyor. Yiğit Marcus Aral’ın annesi Muğla’da yaşamını sürdürüyor.

Bir süreliğine Türkiye’de yaşayan Marcus Aral, 3 yıl boyunca modellik yapmıştır. Şöhret kapılarını modellikle aralayan Marcus, bir süre sonra asıl mesleği olan yazılım mühendisliğine geri dönmüştür.

2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, kendine ait bir yazılım şirketinin sahibi olarak tanınıyor. Lüks hayatıyla da göze çarpan Marcus’un sevgilisi Daniella Karlsson’da onun gibi lüks severlenden. Daniella, Adriana Lima’ya benzerliği yönünden de dikkat çekiyor.

Geçen günlerde Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı’nın Instagram hesabında paylaştığı Marcus adına yaptığı paylaşım ilgi görmüştü. Şeyma, kendisi ve Marcus’un bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına ‘’Bravo Marcus iyi başladın. Hadi bakalım devamı nasıl olacak.’’ notunu düştü.

Aynı zamanda Adriana Lima’yla da yakın arkadaş olan Yiğit Marcus Aral, bir çok ünlü isimle de bağlantılarıyla biliniyor.

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