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Dolar rekor seviyelerde seyrediyor! Gözler Merkez Bankası toplantısına çevrildi

Yeniden yükselişe geçen dolar/TL kuru bugün 7,38 seviyesinde seyrederken euro ise 8,79 lira civarında işlem görüyor.

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Dolar kuru dün 7.40 TL'ye dayandı ve tarihi zirveyi yenileyerek 7,39 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL kuru bugün 7,38 seviyesinde seyrediyor. Euro ise 8,79 lira civarında işlem görüyor. 

İzlenecek veriler

Dün 10 milyar TL geleneksel yöntemli repo ihalesi açan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

Yurtiçi piyasalar perşembe günü alınacak faiz kararına odaklanmışken, yurtdışı piyasalarda ise Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilim yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. 

Yurtdışı piyasalardaki gelişmeler

Yurt dışında çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor.

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