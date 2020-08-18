Filipinler'de 6.7 büyüklüğünde deprem

Bicol bölgesinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Filipinler'in Bicol bölgesinde 6.7 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Masbate kentinin 60 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Tsunami alarmı verilmedi

Şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.