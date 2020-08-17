Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Ağustos Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1233 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "11 Mart'tan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısı 12 bin 575" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 17 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 74 bin 846 yeni test yapıldı, 1233 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, vaka sayısı 250 bin 542, vefat sayısı 5 bin 996 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 686, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

"Yayılım tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "11 Mart'tan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısı 12 bin 575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor" ifadelerini kullandı.

11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/N7IpSjujtk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2020