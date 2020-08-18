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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 40 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İZMİR merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik son dakika operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Bir diğer İstanbul merkezli 16 ilde toplam 62 adrese düzenlenen FETÖ operasyonlarında ise çok sayıda kişi göz altına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına, İzmir merkezli 40 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, şu ana kadar 41 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/ büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi 

Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda şu ana kadar 30 aktif çalışan ve 11'i ihraç olduğu öğrenilen 41 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.

Tamamı astsubay olan şüphelilerin, 24'ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 10'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul merkezli bir diğer operasyon

İstanbul merkezli 16 ilde toplam 62 adrese düzenlenen FETÖ operasyonlarında çok sayıda kişi göz altına alındı.

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